Milano'daki Mağaza Yangınında Üç Çinli Genç Hayatını Kaybetti

Milano'daki Feci Yangın

İtalya'nın Milano şehrinde, bir mağazada meydana gelen yangında Çin asıllı üç kişi hayatını kaybetti. Olay, yerel saatle 23:00 sularında Ermenegildo Cantoni Caddesi'nde bulunan bir dükkanın içinde gerçekleşti.

Yangının Boyutları ve Müdahale

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldıktan sonra dükkanın içinde üç gencin cansız bedenine ulaştı. Yangın sırasında hayatını kaybedenlerin yaşlarının 24, 19 ve 17 olduğu belirtildi.

Kaçış Umutları ve Güvenlik İncelemesi

Ölen kişilerin, yangın sırasında dışarı çıkmaya çalıştıkları ancak mağazanın yalnızca tek bir girişi olması nedeniyle alevlere kapıldıkları ifade edildi. İtalyan güvenlik güçleri, yangının kasten çıkarıldığı ihtimaline odaklanarak bir soruşturma başlattı. Mağaza sahiplerinin, geçtiğimiz günlerde çeşitli tehditlerle karşılaştıkları da gelen bilgiler arasında yer alıyor.