Milas Anadolu Lisesi'nden Fesleğen İlkokulu'na Kitap Desteği

Milas Anadolu Lisesi, 'Okulun Kalbi Kütüphaneler Projesi' kapsamında Fesleğen İlkokulu'na kitap bağışında bulundu ve ortak etkinliklerle paylaşma kültürünü güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:17
Proje ve etkinlik detayları

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı kapsamında yürütülen Okulun Kalbi Kütüphaneler Projesi Eylem Planı doğrultusunda kardeş okul belirlenmesi, kitap toplanması ve teslim edilmesi çalışmaları gerçekleştirildi.

Milas Anadolu Lisesi, kardeş okul olarak belirlenen Fesleğen İlkokulu için kitap toplama faaliyeti düzenledi. Çalışma; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülmisal Yaşa Yıldız ile İngilizce Öğretmeni Nurunisa Salih Kavak öncülüğünde, gönüllü öğrencilerin katılımıyla hayata geçirildi.

Toplanan kitaplar öğrenciler ve öğretmenler tarafından Fesleğen İlkokulu'na teslim edildi. Kitap bağışının yanı sıra, iki okulun öğrencileri birlikte kitap ayracı etkinliği gerçekleştirdi ve çeşitli oyunlar oynadı; etkinlik, sosyal etkileşim ve dayanışma ortamı sağladı.

Ziyaret sırasında, Milas Anadolu Lisesi mezunu olan Abdullah Taş (Fesleğen İlkokulu Okul Müdürü ve sınıf öğretmeni) konuk öğrencileri ve öğretmenleri ağırladı. Etkinliğin, öğrenciler arasında paylaşma kültürünü geliştirmeyi ve kitap sevgisini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışma, proje hedefleri doğrultusunda öğrencilerin aktif katılımıyla tamamlandı ve iki okul arasında eğitsel ile sosyal bağların güçlenmesine katkı sağladı.

