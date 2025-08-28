Milas'ta Kadın Cinayeti: Zanlı İzmir'de Yakalandı, Tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı B.K., İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Olayın Detayları
Olay, Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta 22 Ağustos'ta meydana geldi. Keziban Süne (43), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Yakalanma ve İfade
İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde yapılan asayiş uygulamasında jandarma ekipleri, 26 Ağustos'ta B.K.'yi Milas'ta birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı.
Zanlı, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
B.K., jandarmadaki ifadesinde, 2 yıldır birlikte yaşadığı Keziban Süne'yi kendisine ait av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti.