DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,93 -0,27%
ALTIN
4.483,9 -0,07%
BITCOIN
4.569.027,47 0,87%

Milas'ta Kadın Cinayeti: Zanlı İzmir'de Yakalandı, Tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı Keziban Süne'yi öldürmekle aranan B.K., İzmir Aliağa'da yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 00:09
Milas'ta Kadın Cinayeti: Zanlı İzmir'de Yakalandı, Tutuklandı

Milas'ta Kadın Cinayeti: Zanlı İzmir'de Yakalandı, Tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı B.K., İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta 22 Ağustos'ta meydana geldi. Keziban Süne (43), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yakalanma ve İfade

İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde yapılan asayiş uygulamasında jandarma ekipleri, 26 Ağustos'ta B.K.'yi Milas'ta birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı.

Zanlı, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

B.K., jandarmadaki ifadesinde, 2 yıldır birlikte yaşadığı Keziban Süne'yi kendisine ait av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt Zaferi 1071: Türk Tarihinin Dönüm Noktası
2
Mersin Erdemli'de Plastik Kasa Deposu Yangını Söndürüldü
3
Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüye Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı
4
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
5
TEKNOFEST Mavi Vatan Yarın Başlıyor: İstanbul Tersanesi'nde Deniz Teknolojileri Sergisi
6
Erdoğan: Merkez Bankası Rezervleri 176,5 Milyar Dolarla Rekor Kırdı, Borsada Toparlanma
7
Mısır'dan Almanya'ya Çağrı: İsrail'e Baskı Yapın, Gazze'ye Yardımlar Serbest Bırakılsın

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?