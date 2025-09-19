Milas'ta Orman Yangınına Çok Yönlü Müdahale: Gece Boyu Mücadele

Milas'ta orman yangınına çok yönlü müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, Kıyıkışlacık Mahallesi yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel ekipler sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve gece çalışması

Bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ve bölge sakinleri de müdahaleye destek verdi; bir bölge sakini traktörle gelerek alevlerle kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalıştı.

Dron görüntüleri ve hava müdahalesi

Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer aldı. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da müdahaleye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel gün boyunca yangına müdahalede bulundu. Güneşin batmasıyla hava araçları görevlerini tamamladı, ancak çok sayıda orman ekibi dağlık alana yayılan yangını söndürmek için gece çalışmalarına devam etti.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.