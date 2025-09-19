Milas'ta Orman Yangınına Çok Yönlü Müdahale: Gece Boyu Mücadele

Kıyıkışlacık'ta başlayan orman yangınına 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personelle gece gündüz müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 21:55
Milas'ta Orman Yangınına Çok Yönlü Müdahale: Gece Boyu Mücadele

Milas'ta orman yangınına çok yönlü müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, Kıyıkışlacık Mahallesi yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel ekipler sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve gece çalışması

Bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ve bölge sakinleri de müdahaleye destek verdi; bir bölge sakini traktörle gelerek alevlerle kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalıştı.

Dron görüntüleri ve hava müdahalesi

Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer aldı. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da müdahaleye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel gün boyunca yangına müdahalede bulundu. Güneşin batmasıyla hava araçları görevlerini tamamladı, ancak çok sayıda orman ekibi dağlık alana yayılan yangını söndürmek için gece çalışmalarına devam etti.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümit Özdağ Adana'da: Seyhan, Büyükşehir ve Şehit Aileleriyle Buluştu
2
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Yük Gemisi Çarpıştı: 8 Yaralı
3
İGEF'25 Gala Yemeği Başkentte Bir Araya Getirdi
4
Milas'ta Orman Yangınına Çok Yönlü Müdahale: Gece Boyu Mücadele
5
ABD: Suriye'de DEAŞ'ın Üst Düzey İsmi Omar Abdul Qader Öldürüldü
6
Rigobert Song, Yaounde'deki Türkiye Maarif Koleji Spor Olimpiyatlarında Gençlerle Buluştu
7
Paris'te UNESCO'da "Cengiz Aytmatov ve UNESCO" konferansı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek