Milas'ta Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi Başladı

Milas'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgârın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.

Dron ve hava araçları müdahaleye ekledi

Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait dronla görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer aldı.

Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iki yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.