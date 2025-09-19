Milas'ta Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi Başladı

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına kara ve hava ekipleri müdahale ediyor; dron görüntüleri ve gönüllü desteği var.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 08:25
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:25
Milas'ta Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi Başladı

Milas'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgârın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.

Dron ve hava araçları müdahaleye ekledi

Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait dronla görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer aldı.

Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iki yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 11 Yaşındaki Yiğitcan'ın Bisiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
2
Aydın Çine'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
3
19 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan TEKNOFEST ve Kooperatifçilik Stratejisi
4
Erakçi: Avrupa'dan nükleer görüşmelerde 'kaçamak cevap' aldık — Snapback gerilimi
5
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Gözaltı, 37 Tutuklama
6
Atina'da Akropolis'e Filistin'e Destek Pankartı: KKE Üyelerinin Protestosu

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)