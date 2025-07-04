Milas'ta Ormanlık Alanda Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pınarcık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanlar, bölgedeki haber alımını hızlandırdı.

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip, derhal bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Havanın rüzgarlı olması, yangının yayılma riskini artırırken, ekiplerin çalışmaları büyük bir dikkatle sürdürülüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.