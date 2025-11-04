Milas-Yatağan Karayolunda Feci Kaza: Süt Toplama Aracı TIR’a Arkadan Çarptı — 1 Ölü
Kaza ve müdahale detayları
Milas-Yatağan karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Yatağan Eskihisar Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.
O.K. idaresindeki 48 ACU 437 plakalı süt toplama aracı, Milas istikametinden Yatağan’a seyir halindeyken önünde giden 09 AEF 042 plakalı mermer yüklü TIR’a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, trafik, 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü O.K. araç içinde sıkıştı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan O.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza nedeniyle Milas-Yatağan karayolu geçici süreyle trafiğe kapandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YATAĞAN-MİLAS KARAYOLUNDA SÜT TOPLAMA ARACININ MERMER YÜKLÜ TIR’I ARKADAN ÇARPMASI SONRASI MEYDANA GELEN KAZADA BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.