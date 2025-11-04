Milas-Yatağan Karayolunda Feci Kaza: Süt Toplama Aracı TIR’a Arkadan Çarptı — 1 Ölü

Yayın Tarihi: 04.11.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 20:04
Kaza ve müdahale detayları

Milas-Yatağan karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Yatağan Eskihisar Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

O.K. idaresindeki 48 ACU 437 plakalı süt toplama aracı, Milas istikametinden Yatağan’a seyir halindeyken önünde giden 09 AEF 042 plakalı mermer yüklü TIR’a arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, trafik, 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü O.K. araç içinde sıkıştı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan O.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Milas-Yatağan karayolu geçici süreyle trafiğe kapandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

