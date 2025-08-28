DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,91 -0,29%
ALTIN
4.471,95 0,2%
BITCOIN
4.633.809,17 -0,54%

Milei: Yolsuzluk İddialarını Reddetti, Spagnuolo Kayıtları ve Soruşturma Gündemde

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, kendisi ve kardeşi Karina Milei'ye yönelik yolsuzluk iddialarını reddetti; Spagnuolo kayıtları, adli operasyonlar ve piyasa tepkileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 07:33
Milei: Yolsuzluk İddialarını Reddetti, Spagnuolo Kayıtları ve Soruşturma Gündemde

Milei yolsuzluk iddialarını reddetti, yargıya gideceğini açıkladı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, kendisi ve kız kardeşi Karina Milei'ye yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını kesin bir dille reddetti ve konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

İddiaların kaynağı: Spagnuolo ses kayıtları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümete yakınlığıyla bilinen Ulusal Engellilik Ajansı (ANDIS) Başkanı Diego Spagnuolo'ya ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında, Javier Milei ve Karina Milei hakkında rüşvet iddiaları yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği Kurumsal Yönetim Alt Sekreteri Eduardo Menem'in ismi de geçiyor.

Soruşturma ve operasyonlar

Ses kayıtlarının basına sızmasının ardından hükümet, Spagnuolo'yu görevden aldı ve kurum hakkında adli soruşturma başlatıldı. Federal savcı Franco Picardi talimatıyla çok sayıda ev ve ofise baskın düzenlendi; baskınlarda yüklü miktarda nakit ele geçirildi.

Milei, konuya ilişkin açıklamasında, "Onun (Spagnuolo) söylediği her şey yalan. Onu yargıya taşıyacağız ve yalan söylediğini kanıtlayacağız." ifadesini kullandı.

Kayıtlarda iddia edilen mali akış

Basına yansıyan kayıtlarda Spagnuolo'nun özel bir ilaç şirketi üzerinden ayda 500 bin ila 800 bin dolar kazanç sağladığı öne sürülüyor. Aynı kayıtlarda Milei ve Karina Milei'nin rüşvet şemasından bilgisi olan veya pay alan kişiler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Piyasalarda yankı buldu

Haberlere tepkiler ekonomik piyasalarda da hissedildi. Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a yakın avukat Gregorio Dalbon, bu suçlamaları "1983'ten bu yana en büyük yolsuzluk skandalı" olarak nitelendirdi. Haberlerin ardından dolar cinsi tahviller değer kaybetti, borsa düştü ve peso zayıfladı.

Olayla ilgili gelişmeler ve adli süreç takip ediliyor; hükümetin atacağı adımlar ile soruşturmanın ilerleyişi, hem siyaset hem de ekonomi gündeminde belirleyici olmaya devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Mezuniyet Töreninde: Bin Yıllık Varlığımızı Zaferlerle Taçlandıracağız
2
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
MİDLAS ile TCG İSTANBUL'dan HİSAR-D RF Başarılı Test — Mavi Vatan
4
Leyla Asım Turgut'un Hüsranı: Sultanahmet'te Yeni Sergi Açıldı
5
Mustafa Destici'den Şırnak'ta Terörsüz Türkiye Vurgusu
6
Erzurum, Kars ve Ardahan'da 66 Yerleşim Yerine Ulaşım Kesildi

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?