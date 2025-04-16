Millet Kütüphanesi'nde 'Uzaya Nasıl Çıktık?' Etkinliği Gerçekleşti

Uzaya Yolculuk: Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, çocuklara yönelik 'Uzaya Nasıl Çıktık?' etkinliği düzenledi. Çeşitli atölye ve eğitimlere ev sahipliği yapan kütüphane, bu kez 8-12 yaş grubundaki çocuklara uzay serüvenini anlattı.

Uzay Çalışmaları ve Türkiye'nin Katkıları

Etkinlikte, insanlığın tarihi boyunca yapılan uzay çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin uzay alanındaki faaliyetleri de katılımcılara aktarıldı. Çocuklar, uzayın gizemlerine dair bilgilendirici bir deneyim yaşadılar.

Katılımcıların Yorumları

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Zeynep Nehir Erdal, uzayı ve yıldızları çok merak ettiğini belirterek, "Ders çok güzeldi. Uzaya nasıl çıktığımızı, insanların nasıl uzayı merak ettiğini ve her şeyin nasıl başladığını öğrendik." şeklinde konuştu.

9 yaşındaki Aras Gedik ise uzaya çıkma hayalleri kurduğunu ve derslerin kendisi için çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Öğrenci velisi Bünyamin Erdal, çocuklarının etkinlikten büyük bir keyif aldığını ifade ederek, "Millet Kütüphanesi'nin sağladığı bu imkanlardan iki kızım da etkin olarak katılıyor ve çok şey öğreniyorlar. Hem el becerilerini geliştirme konusunda hem de öğrenim açısından büyük katkı sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik "Uzaya Nasıl Çıktık?" etkinliği yapıldı. Atölyede, insanlığın bilinen tarihinden bugüne kadar yapılan uzay çalışmaları ve Türkiye'nin uzay alanındaki faaliyetleri anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik "Uzaya Nasıl Çıktık?" etkinliği yapıldı. Atölyede, insanlığın bilinen tarihinden bugüne kadar yapılan uzay çalışmaları ve Türkiye'nin uzay alanındaki faaliyetleri anlatıldı.