Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmi olarak kesinleşmiş oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 21 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye'ye Yönelik 2016 Yılı Yıllık Eylem Programı Finansman Anlaşması"na ilişkin 3 No'lu Zeyilname ve İlişik Notlar onaylandı.
Bahsedilen kararda anlaşmada bazı değişiklikler yer aldığı belirtildi.
Abidjan'da 10 Temmuz 2017 tarihinde alınan "İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanması" kararı, tüzüğün genel esaslarını, merkezin kuruluşlarını ve bütçe ile mali kaynaklarını belirtiyor.