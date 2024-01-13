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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmi olarak kesinleşmiş oldu.