Milletvekilleri, Suriyelilerin Güvenli Geri Dönüşlerini İnceledi

Kilis'te Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Süreci İncelendi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu ve beraberindeki milletvekilleri, Kilis'te Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüş süreçlerini inceledi. Uslu, 8 Aralık'tan bu yana yaklaşık 60 bin Suriyelinin geri döndüğünü duyurdu.

Valilik Ziyareti ve Bilgi Toplama

Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret eden komisyon, İl Göç İdaresi yetkililerinden bilgi aldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası ve Sanayi ve Ticaret Odası üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından, Öncüpınar Sınır Kapısındaki Gönüllü Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Geri Dönüş Süreçleri ve Modeller

Uslu, sürecin zorluklarına dikkat çekerek, “Geri dönüş süreçleri kolay değil ancak Türkiye, 7 yıldır bu süreçleri yönetiyor. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde bir dönüş başladı ve bu model artık hızlandırılarak sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Dönem: Özgürlük ve İstikrar

Suriye'de yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Üslu, “Bizim hedefimiz Suriye'de özgürlük, istikrar ve kalkınma sağlamak. Böylece Suriyeli kardeşlerimiz kendi ülkelerine dönebilir” dedi.

Komisyon Üyeleri

İncelemelerde, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk de yer aldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyesi milletvekilleri, Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli geri dönüşlerini inceledi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu (sol 2) ve beraberindeki milletvekilleri, gazetecilere açıklama yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyesi milletvekilleri, Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli geri dönüşlerini inceledi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu (sol 2) ve beraberindeki milletvekilleri, gazetecilere açıklama yaptı.