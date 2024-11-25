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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit: 'Aranan Eleman' Modeliyle Geleceği Şekillendiriyoruz

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Mesleki Eğitim Buluşması'nda insan kaynağına önem vererek, 'arayan eleman' yaklaşımını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:47
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit: 'Aranan Eleman' Modeliyle Geleceği Şekillendiriyoruz

Bursa'da Mesleki Eğitim Buluşması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Bursa'da düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetici ve Öğretmen Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Macit, insan kaynağı konusunu yalnızca 'ara eleman' olarak değil, 'arayan eleman' olarak tanımlamak gerektiğini vurgulayarak, bu alanda eğitim görenlerin sektörde çalışmanın yanı sıra girişimci bireyler olarak da yetişeceğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Programa katılan Macit, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevine başlamasından bu yana önerdiği temel konular arasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bulunduğunu belirtti. Geçen yıl geliştirilen bu modelin, 1., 5. ve 9. sınıflarda hayata geçirilmeye başlandığını söyleyen Macit, bilgi üretmeye odaklanan eğitim sisteminin önemine dikkat çekti.

Sanayi ve Eğitim İşbirliği

Macit, sektörden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan politikaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamuoyuna sunulduğunu kaydederek, sanayicilerin insan kaynağı konusundaki taleplerine değindi. Bu bağlamda, eğitim kurumlarına yönelik bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini ve tüm paydaşların bu sürece dâhil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Politika Belgesinin Önemi

Bakan Yardımcısı, hazırlanan politika belgesinin sadece bir belge olmanın ötesinde sahiplenilmesi ve takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz tarafından yapılan sunumun ardından program, uluslararası yarışmalarda ödül kazanan ekiplerin ödüllendirilmesi ile sona erdi.

Macit, ayrıca yerel yönetimler ve kamu kurumlarının mesleki eğitime katkıda bulunması için işbirliğinin önemine vurgu yaparak, velilere ve toplumun diğer unsurlarına da sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetici ve Öğretmen Buluşması" programında konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetici ve Öğretmen Buluşması" programında konuşma yaptı.

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