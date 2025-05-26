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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırıkkale'de Yabancı Dil Programına Katıldı

Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırıkkale'de düzenlenen İngilizce ve Türk Kültürü Programı'na katılarak yabancı dil eğitimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:16
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırıkkale'de Yabancı Dil Programına Katıldı

Yabancı Dile Yatırım: Kırıkkale'de Önemli Etkinlik

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanan Şehit Bekir Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen İngilizce ve Türk Kültürü Programı'na katıldı.

Etkinlik Detayları

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler, İngilizce ve Türkçe olarak sundukları çeşitli gösteriler, şarkı ve ilahilerle dinleyicileri etkiledi.

Bakan Yardımcısı'nın Açıklamaları

Gösterimlerin ardından bir konuşma yapan Yılmaz, Bakanlık olarak özellikle çocukların yabancı dil öğrenirken dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesini arzu ettiklerini vurguladı. Yılmaz, şu şekilde devam etti:

"Ortaokul düzeyinde bir yabancı dil öğrenmek ve en önemlisi de 'Bir yabancı dili öğrenemiyorum.' gibi algıyı yıkmak kolay değil. Yıllardır yabancı dil öğretiminde arzu ettiğimiz noktada olmadığımızı görüyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ana dilimiz Türkçenin yanı sıra kültürel değerlerimizi çocuklarımıza öğretmeyi amaçlıyoruz."

Yoğunlaştırılmış Eğitim Programları

Bakan Yardımcısı, Yabancı Dil Platformu'nun önemine de dikkat çekti. Çocukların dijital mecralarda yabancı dili 4 temel beceri üzerinden öğrenmeleri ve çeşitli etkinliklerle kendilerini göstermeleri gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, şu anda 600'e yakın imam hatip ortaokulunda 5, 6 ve 7. sınıfların haftada 8-10 saat arasında yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi aldığını kaydetti.

Geleceğe Yürüyüş

Yılmaz, öğretmenlerin yabancı dilde eğitim vermek için ilk önce bu dili iyi bir şekilde konuşması gerektiğini ifade etti. "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bu yavrularımız, birkaç dili bir arada öğrenerek gelecekte büyük işlere imza atacaklar," dedi.

Vali Mehmet Makas ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in de konuşma yaptığı program, fotoğraf çekimiyle sona erdi. Bakan Yardımcısı Yılmaz, etkinliğin ardından Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Makas'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ((Sol 4), Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ((Sol 4), Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanan Şehit Bekir Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen İngilizce ve Türk Kültürü Programı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ((Sol 4), Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ((Sol 4), Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanan Şehit Bekir Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen İngilizce ve Türk Kültürü Programı'na katıldı.

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