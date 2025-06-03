Milli Eğitim Bakanı Tekin, 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nde Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımları Vurguladı

1. Uluslararası Eğitim Kongresi Başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin kuramsal temellerini ele alacak olan 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, eğitim öğretim süreçlerinin dinamik olması gerektiğinin altını çizerken, statik bir yapının rekabet gücünü azalttığını ifade etti.

Kongre Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kongre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda gerçekleştirildi. İki gün sürecek olan kongrenin onursal başkanlığını üstlenen Bakan Tekin, açılış konuşmasında bildiri yazan akademisyenlere ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Dinamik Eğitim Anlayışı

Tekin, eleştirileri zenginlik olarak gördüklerini vurgulayarak, eğitim politikalarını hayata geçirmekte değerlendirmelerin önemine dikkat çekti. “Öğretmenler Odası” etkinlikleri aracılığıyla da düşünce alışverişine önem verdiklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Tarihçesi

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin başlangıç noktasının 2014 yılı'nda düzenlenen Eğitim Felsefesi Kongresi olduğunu kaydetti. Eğitimde gerçekleştirilen dönüşümün, bilimsel değerlendirmelerle güçlendirileceğini ifade ederek, kongrenin akademik değerlendirmeler açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Bilimsel Değerlendirme ve Veri Paylaşımı

Bakan Tekin, MEB içerisinde yapılan değerlendirme süreçlerinin yanı sıra, akademisyenlerin de bu sürece dahil olmasının önemini vurgulayarak, “Her türlü veriyi sizlerle paylaşmaya hazırız” ifadesini kullandı. Kamu kurumlarının veri paylaşımı konusundaki çekincelerinin uluslararası yayın yapma oranını etkilediğini belirtti.

Kongrenin Önemi ve Katılım

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu da kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül bir eğitim modeli olma hedefini paylaştı. 752 bildiri ile katılımın yüksek olduğunu ve bu durumun modele olan ilgiyi gösterdiğini aktardı.

Kongre, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Temelleri ve Küresel Trendler” ile “Eğitimde Yeni Paradigmalar: Yapay Zeka, Dijital Kültür ve Uluslararası Deneyimler” konulu paneller ve bildiri sunumlarıyla devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kuramsal temelleri, uygulama boyutu ve küresel uyumunun çok yönlü ele alınacağı "1. Uluslararası Eğitim Kongresi" başladı. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kongre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada) de katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kuramsal temelleri, uygulama boyutu ve küresel uyumunun çok yönlü ele alınacağı "1. Uluslararası Eğitim Kongresi" başladı. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kongre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada) de katıldı.