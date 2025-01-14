Milli Eğitim Bakanı Tekin Adıyaman'da Köy Okullarını Ziyaret Etti

Bakan Tekin, Adıyaman'daki köy okullarını ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:13
Milli Eğitim Bakanı Tekin Adıyaman'da Köy Okullarını Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da Köy Okullarını Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında köy okullarını unutmadı. Açılışlar ve programlar için gittiği bölgede, yol güzergahındaki bazı köy okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Bakan Tekin, ilk olarak İnceler Şehit Bahri Çetin İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıf kapısını çaldı. İçeri girdiğinde öğrenciler ve sınıf öğretmeni karşısında görmekten büyük mutluluk duydu. Ziyareti sırasında üçüncü sınıf öğrencilerinin düzenlediği "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında yer alan Dilimizin Zenginlikleri Projesi doğrultusunda gerçekleştirilen "münazara" etkinliğini izledi.

Öğrencilerle buluşmasının ardından, öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Tekin, burada öğretmenlerin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı. Öğretmenler, ziyaretinden dolayı Tekin'e teşekkür etti.

Daha sonra, İnceler Ortaokulu'nu ziyaret eden Bakan Tekin, burada da öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Sınıfları gezerek öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Tekin, eğitimin geliştirilmesi konusunda atılan adımlara destek olduğunun altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Adıyaman'da, yol...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Adıyaman'da, yol güzergahında bazı köy okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Adıyaman'da, yol...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Adıyaman'da, yol güzergahında bazı köy okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere ziyarette bulundu.

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