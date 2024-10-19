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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ahlat'ta AK Parti Kongresi'nde Konuştu

Yusuf Tekin, Ahlat'ta yaptığı konuşmada birlik ve vatanseverlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:36
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ahlat'ta AK Parti Kongresi'nde Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Ahlat'ta Birlik Çağrısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen AK Parti Ahlat İlçe Kongresi'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bakan Tekin, "Önümüzdeki süreçte sergileyeceğimiz birlik ve beraberlikle, kardeşlik ve vatanseverlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olursanız şu ana kadar yaptıklarımızı ilerleyen dönemlerde de yaparız," dedi.

Ahlat ve Eğitim Vurgusu

Ahlat’ı Anadolu'nun değerlerinden biri olarak tanımlayan Tekin, burada düzenlenen etkinliklerin eğitim anlamında büyük öneme sahip olduğunu belirtti. "Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler Ahlat'a gelerek hem burayı öğreniyor hem de devlet geleneği hakkında bilgilendiriliyor," şeklinde konuştu.

Geçmişin Hafızası

AK Parti'nin Türkiye’ye kazandırdığı istikrarı vurgulayan Tekin, geçmişteki siyasi istikrarsızlık dönemlerine dikkat çekti. "1971 ile 1980 arasında 10 yılda 11 hükümet değişti. 1990 ile 2001 arasında da benzer bir tablo vardı. O günleri unutmayalım," dedi.

Sağlık ve Eğitim Alanındaki Gelişmeler

Bakan Tekin, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin geçmişle kıyaslanamayacak derecede ilerlediğini belirterek, "Önceden hastanelerde saatlerce kuyruk beklerdik, şimdi her şehirde kaliteli sağlık hizmetleri var," ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı ve Gelecek Vizyonu

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak, "Bugüne kadar yapılanların daha fazlasını gerçekleştirmek için hepimize görev düşüyor," dedi.

Kongrede Diğer Konuşmalar

Kongreye katılan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve diğer partililer de birer konuşma yaparak birlik mesajları verdiler.

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