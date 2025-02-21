Milli Eğitim Bakanı Tekin Aksaray'da Eğitim Toplantısına Katıldı

Bakan Tekin, Aksaray'da eğitim altyapısındaki gelişmeleri ve yeni öğretmenlik modeli hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:09
Milli Eğitim Bakanı Tekin Aksaray'da Eğitim Toplantısına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Aksaray'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aksaray'a geldi. Aksaray Valiliği'ni ziyaret eden Tekin, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile görüşerek eğitim konularında değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimde Reform ve Yenilikler

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, Türkiye’nin eğitim alanında önemli bir gelişim sürecine girdiğini ve 2002 öncesiyle kıyaslandığında mevcut durumun çok farklı olduğunu vurguladı. Tekin, "Öğrenci başına düşen derslik sayısının 20'lere düştüğü bir Türkiye var. Bu gerçekten eğitimde bir devrim" dedi.

Uluslararası Başarılar

Tekin, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında matematik ve fen bilimleri alanında Avrupa’da birinci olduğunu belirtti. 2024 Aralık ayında yapılacak TIMSS değerlendirmesinin Türkiye'nin eğitim niteliğinin artırılmasında önemli rol oynayacağını dile getirdi. "Eğitim alanında atılan bu adımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum" diye ekledi.

Yeni Öğretmenlik Modeli

Bakan Tekin, 500-600 saatlik uygulama tecrübelerinin ardından öğretmen atamaları yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Geçtiğimiz ekim ayında kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile Milli Eğitim Akademisi’ni kurduk. Bu akademi, öğretmen adaylarına ve mevcut öğretmenlere sürekli eğitim fırsatları sunacak" açıklamasında bulundu.

Aksaray'da İlk Uygulama

Tekin, Milli Eğitim Akademisi’nin ilk örneklerinden birinin Aksaray’da hayata geçeceğini ifade ederek, eğitimde yeni modellerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Bakan Tekin, toplantının ardından Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile görüşerek kentin eğitim çalışmaları hakkında brifing aldı.

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