Milli Eğitim Bakanı Tekin, Aşkabat Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkmenistan'da Önemli Temaslarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'da Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile bir araya geldi. Ziyaret sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Eğitim Faaliyetleri Üzerine Görüşmeler Yapıldı

Bakan Tekin, yaptığı paylaşımda, "Ata yurdumuz Türkmenistan'dayız. TBMM Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ve heyetimizle birlikte Aşkabat Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek kıymetli Büyükelçimiz Ahmet Demirok ile Türkmenistan'da gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerine dair istişarelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Bakan Tekin, ziyaretinde gösterilen misafirperverlik için Büyükelçi Demirok ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, gelecekteki çalışmalarında da kolaylıklar diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 5), Türkmenistan'da Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok'u (sol 4) ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 5), Türkmenistan'da Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok'u (sol 4) ziyaret etti.