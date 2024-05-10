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Milli Eğitim Bakanı Tekin’den açıklama: “Öğretmene şiddetle ilgili düzenlemeler Haziran’da yasalaşacak”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddetle ilgili olarak yapılacak düzenlemenin, haftaya Meclis’e gelmesini ve Haziran başında da yasallaşmasını öngördüklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:13
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den açıklama: “Öğretmene şiddetle ilgili düzenlemeler Haziran’da yasalaşacak”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının artışı ile ilgili konuştu. Bir televizyon programında açıklamalar yapan Bakan Tekin, “Kanuna koyulan madde ile öğretmenlere yönelik yaşanan şiddet olaylarında, cezaları yüzde 50 artıracağız. Bu fiili işleyeler için cezaların ertelenmesi ile ilgili hüküm bulunuyordu, cezaların ertelenmesini engellemek istiyoruz. Öğretmenlere karşı şiddet uygulayan her kimse, bu kişilerin tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, “Sözleşmeli olarak çalışmakta olan öğretmenlerin de kamu görevlisi öğretmenler gibi kabul edilmesi ve şiddet olaylarında aynı şekilde gözetilmesi sağlanacak. Okullardaki güvenlik görevlisi sayısını da artırarak güçlü bir mekanizma kurulmasını düşünüyoruz” dedi.

“Haziran ayı başında yasalaşacak”

Bakan Tekin, söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak “Ben de öğretmen arkadaşlarım gibi sürecin işleyişinden rahatsızlık duyuyorum ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacağız. Hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz ve öğretmen arkadaşların her zaman yanında olacağız. Konu ile ilgili yasal düzenleme, şu anda kurullarla görüşülmekte. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis’e gelmesini ve Haziran’ın başı gibi ise yasalaşacağını öngörüyoruz” dedi.

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