Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okul ücretlerinde yeni dönem açıklaması

Özel okulların erken kayıt dönemi başlarken, fiyat artışları da eleştirilere neden oluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tekin, Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu'nda karne töreni sonrası gazetecilerin özel okul ücretleriyle ilgili sorusuna cevap verdi. Kovid-19 salgını, deprem ve benzeri sebeplerden dolayı özel okul ücretlerine ilişkin düzenlemelerin yapıldığını anımsatan Tekin,

"Halihazırda mevcut yönetmeliğimize göre, başlangıç sınıfları için değil ama ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'mizde bununla ilgili tanımlama yapılmış durumda. Yani özel okulların ara sınıflar için TEFE, TÜFE bölü 2 artı yüzde 5'e kadar zam yapma hakları var." dedi.





Bakan Yusuf Tekin özel okullara dair açıklamalarında özel okulların ara sınıflar için yönetmelik hükümlerine uyduğunu, ancak başlangıç sınıfları için fiyat belirleme yetkisinin kendilerinde olduğunu söyledi. Tekin, özel okullarla görüşmeler yapacaklarını ve fiyat konusunda anlaşmaya varacaklarını ifade etti.

Tekin, özel okul birlikleri, dernekleri ve temsilcileriyle bu konularda sık sık istişare ettiklerini belirterek, "Bize bu konuda taahhütte bulundular. Özel okullar bunu değerlendirecekler." ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, her seviyenin ilk sınıfı için, yani yeni okula başlayan öğrenciler için Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde zorunlu bir madde olmadığını hatırlatarak şöyle söyledi:

"Aslında kamuoyunu rahatsız eden kısım oradaki ücretler. Onları da biz özel okul temsilcileriyle oturup geçtiğimiz hafta konuştuk. Dün yine özel okul temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanı'mız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda kendileriyle fikir alışverişine devam edeceğiz, kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda. Ama dediğim gibi yani ara sınıflarla ilgili yönetmelik hükümlerine tabiler. Ama başlangıç sınıflarıyla ilgili fiyat belirleme yetkileri özel okullarda."





TOPLUMDA RAHATSIZLIK YARATMAYACAK BİR EĞİTİM SÜRECİ

Özel okulların fiyatları, son günlerde gündemdeki konulardan biri oldu. Özel okulların erken kayıt süreci başlarken, fiyat artışları da tartışma yarattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tekin, özel okulların Milli Eğitim Bakanlığının bir paydaşı olduğunu ve toplumda rahatsızlık yaratmayacak bir eğitim öğretim süreci beklediğini söyledi. Tekin, özel okullarla görüşmeler yapacaklarını ve fiyat konusunda sağlıklı bir zemin bulacaklarına inandığını ifade etti. Bakan Tekin'in özel okul fiyatlarına dair açıklamalarında şu ifadeler kullanıldı:

"Ben özel okulları başından beri Milli Eğitim Bakanlığının bir paydaşı olarak görüyorum. Onlardan talebim, beklentim de paydaş olmanın bilinciyle toplumda rahatsızlık yaratmayacak bir eğitim öğretim süreci oluştururlarsa mutlu oluruz. Şu ana kadar onlarla ilişkilerimiz de çok sağlıklı gidiyor. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Hep bu sorumluluğun bilincinde hareket ettiler. Bahsi geçen konuları da kendileriyle konuşacağız. Bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi özel okullarımız biliyorsunuz erken kayıt ve benzeri süreçlerle her yıl ocak ayında bu kayıt sürecini başlatıyorlar. Bunun da yakın bir zamanda bizim onlarla yapacağımız görüşmeler neticesinde sağlıklı bir zemine oturacağına inanıyorum."