Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eğitim Modeli Üzerine Konuştu

Yusuf Tekin, Eğitimde Yeni Vizyonu Anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrasya Bir Vakfı tarafından düzenlenen Cumartesi Konferansları'nda konuştu. Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile eğitim sistemini geliştirmeyi taahhüt ettiklerini vurgulayarak, toplum ve ülke için önemli şahsiyetler yetiştirmenin ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Müfredat ve Öğretmen Sayıları

Türkiye'de yaklaşık 1.2 milyon öğretmen bulunduğunu ve bu öğretmenlerin 18 milyon öğrenciye eğitim verdiğini dile getiren Tekin, bu rakamların büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, görevdeki öğretmenlerin 800 bininin son 22 yılda atandığını ve derslik sayılarında da önemli bir artış yaşandığını belirtti.

Uluslararası Eleştiriler

Tekin, uluslararası raporlarda Türkiye’nin eğitim sistemine yönelik iki ana eleştiri olduğunu açıkladı. İlk eleştiri, müfredatın eski yöntemlerle devam etmesi; ikincisi ise zorunlu eğitim sürecinin sonrasında öğrencilerin eğitim alma seçeneklerinin kısıtlı olduğu yönünde oldu.

Revize Edilmiş Müfredatın Gerekliliği

Bakan Tekin, müfredatın revize edilmesi gerektiğini ve bu konuda birçok akademik çalışmanın bulunduğunu aktardı. "Kendi milli manevi değerlerimizi yansıtan ve toplumumuzu bir arada tutacak bilgilerle beslenen bir eğitim modeli oluşturmayı hedefledik" diye ekledi.

İyi İnsan Yetiştirmek Amacı

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ni temel alan Tekin, ana hedeflerinin iyi insanlar yetiştirmek olduğunu anlatarak, öğrencinin zihin, duygu, beden ve sosyal gelişim gibi yönleriyle ele aldıklarını belirtti. Sadeleştirilmiş bir müfredatla, ahlaki ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Son olarak Tekin, eğitim programlarının madde-mana ve insan-toptum dengesini gözeterek oluşturulduğunu ifade etti ve ahlaki değerleri gözeten nesiller yetiştirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrasya Bir Vakfında düzenlenen Cumartesi Konferanslarına katılarak, sunum eşliğinde Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrasya Bir Vakfında düzenlenen Cumartesi Konferanslarına katılarak, sunum eşliğinde Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrasya Bir Vakfında düzenlenen Cumartesi Konferanslarına katılarak, sunum eşliğinde Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını anlattı.