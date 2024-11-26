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Milli Eğitim Bakanı Tekin Erzurum'da Öğretmenler Günü'nde Eğitim Vizyonunu Açıkladı

Bakan Tekin, Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde eğitim sorunlarına dair çözüm odaklı yaklaşımlarını vurguladı ve zamansız eleştirilerden uzak durduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:08
Milli Eğitim Bakanı Tekin Erzurum'da Öğretmenler Günü'nde Eğitim Vizyonunu Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Eğitim, kalkınmanın anahtarıdır"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamındaki Maarif Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gündemlerinde yalnızca eğitim sorunlarını çözmek bulunduğunu vurgulayan Tekin, "Kimseye hoş görünme derdinde olmadık. Öncelikle problemleri çözmek ve inandığımız eğitim anlayışının önünü açmak istiyoruz," dedi.

Erzurum'un Seçimi Anlam Taşıyor

Bakan Tekin, bu yılki kongre için Erzurum'un seçilmesinin sebebini, şehrin köklü tarihi ve Anadolu irfanına sahip değerleri olarak açıkladı. Eğitimdeki sorunların ele alındığı bu kongre, 1921'deki 1. Maarif Kongresi'nin 103 yıl sonrasında gerçekleşiyor.

Eğitimde Dinamik Bir Süreç Ön Planda

Tekin, eğitim sistemlerinin sürekli değiştiği günümüz dünyasında, özgün ve özgür bir bakış açısıyla yeni bir perspektif inşa etme gayretinde olduklarını belirtti. "Eğitim, memleketimizin kalkınmasının anahtarı olan varoluşsal bir süreçtir," diyen Tekin, eğitim alanındaki dönüşümün zorunlu olduğunu ifade etti.

Batılılaşma Sürecinden Dersler

Batılılaşma süreçlerinin eğitim üzerindeki etkilerine değinen Bakan, geçmişte idealize edilen eğitim sistemlerinin artık geride bırakıldığını belirtti. "Komşunun ilacıyla tedavi olamayacağımızı artık öğrendik. 200 yıllık geçmişi olan ülkelerin uygulamalarını idealize etmekten vazgeçmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Vurgusu

Tekin, eğitim sisteminin milli bir kimlik oluşturmasına yardımcı olmayı, gençleri 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. "Eğitim felsefemiz doğrultusunda, vatansever öğrenciler yetiştirebilmek için eğitim sistemimizi geliştiriyoruz. Kimseye hoş görünmeye çalışmıyoruz; önemli olan problemleri çözmektir," dedi.

Bu bağlamda Tekin, eğitimdeki engelleri aşmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, gündelik siyasi gerilimlerden uzak durmayı tercih ettiklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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