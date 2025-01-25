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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gelibolu Belediyesini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gelibolu Belediyesini ziyaret ederek, yerel yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:58
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gelibolu Belediyesini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gelibolu'yu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gelibolu Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Tekin, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından, Vali Ömer Toraman, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile birlikte Gelibolu'ya gitti.

Belediye Çalışmaları ve Yatırımlar Konuşuldu

Gelibolu Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal ve belediye çalışanları karşıladı. Daha sonra, Bakan Tekin ve beraberindekiler, başkanlık makamına geçerek Gelibolu'daki yatırımlar ve belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anı Hediyesi

Ziyaretin sonunda, Başkan Soyuak, Bakan Tekin'e günün anısına Gelibolu Mevlevihanesi'nin maketi ile Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır tarafından kaleme alınan Gelibolu Mutfak Kültürü adlı kitabı hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gelibolu Belediyesine ziyarette bulundu. Bakan Tekin'i, Belediye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gelibolu Belediyesine ziyarette bulundu. Bakan Tekin'i, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal ve belediye çalışanları karşıladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gelibolu Belediyesine ziyarette bulundu. Bakan Tekin'i, Belediye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gelibolu Belediyesine ziyarette bulundu. Bakan Tekin'i, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal ve belediye çalışanları karşıladı.

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