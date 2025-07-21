Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS İddialarını Yanıtladı: Sızma ve Algı Operasyonuna Tepki

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, LGS kapsamındaki merkezi sınav sorularının sızdırıldığına yönelik iddialara cevap verdi. Tekin, "Sınav soruları tamamen güvenli ortamlarda hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Sınavın Güvenliğine İlişkin Açıklamalar

Bakan Tekin, soruların siber güvenlik uzmanları tarafından analiz edildiğini vurgulayarak, bu süreçte hazırlanan soruların güvenliğinin sağlandığını belirtti. "Sınav süreci, jandarma ve polis gözetiminde yürütülüyor" dedi.

Sınav Soruları ve Eğitim Sistemi Üzerine Görüşler

Bakan, LGS'de soruların yalnızca resmi ders kitaplarından hazırlandığını ve yardımcı kaynakların da eğitim sürecine katkı sağladığını açıkladı. "Bu sınavdaki sorular bizim okullarımızda okutulan ders kitaplarından hazırlandı" diyen Tekin, çocukların eğitimi üzerine yaptığı değerlendirmede de "Çocukları yarıştırmadan uzak tutmalıyız" dedi.

Öğrencilerin Başarıları ve İddialar

Tekin, bu yıl 66 ilde 582 sınav binasında tam puan alan öğrencilerin bulunduğunu, başarılı öğrencilerin ders ortalamalarının yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları yaklaşık 100 civarında" bilgisini paylaştı.

Kamuoyuna Mesaj

Bakan Tekin, eğitimde manipülasyon yapmalarının ahlaki sorunlar oluşturduğunu vurguladı. LGS sonuçları üzerinden politik bir gündem yaratmanın, öğrencilerin geleceğini tehlikeye atabileceğini belirterek, "Bu çocukları kendi siyasi çıkarlarınıza alet etmeyin" dedi.

Özel Okul Ücretleri ve Denetim

Bakan, özel okul ücretleriyle ilgili denetim mekanizmalarının işlediğini, eğitim kalitesinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi. "Velilere devlet okulu seçeneği sunuyoruz" dedi.

Gelecek Vizyonu

Tekin, zorunlu eğitimin geleceği hakkında da düşüncelerini paylaşarak, eğitimdeki yenilikçi yaklaşımlara odaklandıklarını söyledi. "Öğrenme süreçleri ve teknoloji değişiyor; bu konuları tartışmak zorundayız" diyerek eğitim sisteminde gelişmelerin devam edeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.