Milli Eğitim Bakanı Tekin, Moritanya Başbakanı Djay ile Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Moritanya'da Önemli Temaslarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Moritanya'daki resmi temasları sırasında Başbakan Djay ile bir araya gelerek ikili ilişkileri güçlendirmek üzere fikir alışverişinde bulundu.

Verimli İstişare Ortamı

Görüşmenin ardından açıklama yapan Tekin, ticaret, ekonomi, eğitim, kültürel ilişkiler ve bilimsel çalışmalar gibi çeşitli alanlarda iş birliğinin nasıl geliştirileceği konusunda son derece verimli bir ortam oluştuğunu dile getirdi. Başbakan Djay'e ev sahipliği için teşekkür eden Tekin, Türkiye'nin katkı verebileceği konularla ilgili geniş bir alan sunduklarının altını çizdi.

“Moritanyalı dostlarımız da, Moritanya'nın Türkiye'ye sunabileceği alanları ve bu ilişkileri geliştirebileceğimiz başlıkları bizimle paylaştılar,” diyen Tekin, iki ülke arasındaki iş birliğinin önüyle ilgili heyecan verici bir potansiyel olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selamları

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moritanya'ya selamlarını ileten Tekin, Cumhurbaşkanı’nın hukuku geliştirmek için atılması gereken adımlara dair verdiği talimatları da paylaştıklarını vurguladı. “Burada da aynı niyet ve arzuyu gördük. İlişkilerimizi arzu ettiğimiz düzeye hep beraber ulaştıracağız,” şeklinde konuştu.

Ayrıca, görüşmeye Türkiye-Moritanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rukiye Genç Toy da katıldı. Bakan Tekin, mevkidaşı Moritanya Eğitim ve Eğitim Reformu Bakanı Houda Babah Sid M'Hamed ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Moritanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rukiye Genç Toy da yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Moritanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rukiye Genç Toy da yer aldı.