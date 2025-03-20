Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencilerle İftarda Buluştu

Bakan Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilerle bir araya gelerek eğitim konularında görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:55
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencilerle İftarda Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencilerle İftarda Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte iftar yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Tekin, Yenimahalle Fen Lisesini ziyaret etti.

Okul yemekhanesinde düzenlenen iftar programında, bakan Tekin öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Programda, öğrenciler ve öğretmenlerin ziyaretten duyduğu mutluluk gözlemlendi.

Bakan Tekin, hatıra fotoğrafı çektirdiği öğrencilere, eğitim hayatlarında başarılar dileyerek desteklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Yenimahalle Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Yenimahalle Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile iftarda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Yenimahalle Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Yenimahalle Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile iftarda bir araya geldi.

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