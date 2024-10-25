Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenlerle Bir Araya Gelerek Eğitim Sistemindeki Değişiklikleri Duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenlerle Buluştu

Bakan Tekin, Anıttepe Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantıda uzman ve başöğretmenlik eğitimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Eğitim Süreci

Öğretmenlerle sohbet eden Tekin, "Milli Eğitim Akademisi ile ilgili bir kanun çıktı. 1 Ocak 2025 itibarıyla bu tür eğitimler Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürütülecek," dedi.

Ara Tatil Seminerleri

Bir öğretmenin "Ara tatil semineri online mı olacak?" sorusu üzerine Tekin, "Bu hafta en çok muhatap olduğum soru bu. Her gittiğimiz yerde öğretmen arkadaşlar bu soruyu soruyorlar. Geçtiğimiz yıl seminerlerin yüz yüze yapılacağını açıklamıştık ancak bayram tatiline denk geldi," şeklinde yanıtladı. Bu yıl çevrim içi seminer düzenleyeceklerini belirtti.

Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik Eğitimleri

Tekin, başöğretmenlik eğitimleri hakkında, "1 Ocak 2025 itibarıyla Milli Eğitim Akademisi yürürlüğe girecek. Eğitim süreci de Akademi tarafından sürekli sağlanacak. 400 bine yakın öğretmenimiz uzman ve başöğretmen unvanı alacak," ifadelerini kullandı.

Sonuç ve İleriye Dönük Planlamalar

Öğretmenlerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, eğitimlerin bir kısmının çevrim içi ve bir kısmının yüz yüze olacağını vurguladı. Öğretmenlerle sohbetlerinin ardından okuldaki bayrak törenine katılan Tekin, öğrencilerle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Anıttepe Ortaokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Anıttepe Ortaokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.