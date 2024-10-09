Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarını Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin Saraybosna'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından yönetilen okulları ziyaret etmek amacıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

Öğrencilerle Etkileşim

Dobrinja'daki TMV kampüsünde öğrenciler ve öğretmenler tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Tekin, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla karşılanan çocuklarla bir araya geldi.

Eğitim Programlarını İnceledi

Ziyaret sırasında okul binalarını gezen Tekin, eğitim programları hakkında detaylı bilgiler almak için okul idarecileriyle görüştü.

Ders Ziyareti

Sınıf ziyaretlerinde bulunarak öğrencilerle aynı sıralara oturan Tekin, Bosna Hersekli öğretmenler tarafından yürütülen dersleri dinleme fırsatı buldu.

Heyet Eşlik Etti

Tekin’e bu ziyaretinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Türk kuruluşlarının temsilcileri de refakat etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.