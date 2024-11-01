Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye'deki Okulların Internet Altyapısı Güçleniyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin Nevşehir'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, Türkiye genelindeki okulların internet altyapısının büyük oranda güçlendirildiğini bildirdi. 65 binin üzerindeki okulun neredeyse tamamına internet erişim hizmeti sağlandığını vurguladı.

İnternet Altyapısında Önemli Gelişmeler

Tekin, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'deki okulların internet altyapısının neredeyse tamamlandığını belirterek, "Bu okullarımızın büyük çoğunluğunda internet erişim hizmeti veriyoruz." dedi.

Derslik Sayısında Kayda Değer Artış

Vali Ali Fidan ile bir görüşme gerçekleştiren Tekin, eğitim konularında önemli istatistikler paylaştı. 2002-2003 eğitim öğretim yılında Nevşehir'deki derslik sayısının 2 bin 300 civarında olduğunu, şu anda ise 3 bin 500'e yaklaştığını ifade etti. Bu durumun derslik başına düşen öğrenci sayısına olumlu etki yaptığını vurguladı.

Öğretmen Sayısındaki Artış

Nevşehir'de 2002-2003 eğitim öğretim yılında 2 bin 800 olan öğretmen sayısının, günümüzde 5 bine ulaştığını belirten Tekin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında uluslararası standartların üstünde olduklarını kaydetti.

Dünya Standartlarına Ulaşan Okul İmkanları

Bakan Tekin, Türkiye'deki okulların fiziksel ve teknik donanım açısından dünya standartlarını yakaladığını dile getirdi. Özellikle internet altyapısının yanı sıra neredeyse tüm dersliklerde akıllı tahtaların bulunduğunu belirtti.

EBA Platformu ile Eğitimde Yenilikler

Tekin, öğretmenlerin internet altyapısı sayesinde EBA platformunu kullanarak, dünyanın dört bir yanındaki iyi uygulamalardan faydalanarak ders işleyebildiğini ifade etti. Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında gerçekleştirdikleri tiyatro oyununu sinematografik yöntemle okullara ulaşmasının önemli olduğunu ve 20 milyona yakın öğrenciye erişim sağladıklarını açıkladı.

Öğrencilerle Buluşma

Bakan Tekin, programının devamında 15 Temmuz Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etti ve onlara sınav için çalışma tavsiyelerinde bulundu. Bayrak törenine katılan Tekin, okul yönetimi ve öğretmenleriyle de bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ), çeşitli programlara katılmak için Nevşehir'e geldi. Nevşehir Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, Vali Ali Fidan (solda) ile görüştü, şeref defterini imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ), çeşitli programlara katılmak için Nevşehir'e geldi. Nevşehir Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, Vali Ali Fidan (solda) ile görüştü, şeref defterini imzaladı.