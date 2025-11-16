Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya’da: Valilikten Battalgazi’ye Yoğun Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da

Geliş ve valilik ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde deprem bölgesi Malatya'ya geldi.

Bakan Tekin, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Burada kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Tekin, valilikte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programın devamı

Valilik programının ardından Bakan Tekin'in Malatya Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edeceği, daha sonra ise Battalgazi ilçesinde düzenlenecek Geleneksel Abdal Musa Lokması etkinliğine katılacağı bildirildi.

