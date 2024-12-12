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Milli Eğitim Bakanlığı, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesini Duyurdu

MEB, ailelerin eğitim süreçlerine katılımını artırmak için 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesini başlatıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:47
Milli Eğitim Bakanlığı, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesini Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Proje: 'Ailemle Eğitim Yolculuğum'

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine ailelerin katılımını artırmak amacıyla "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesini hayata geçiriyor. Projenin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde geliştirilmesi planlanıyor.

Ailelerle Sanatsal ve Sporif Etkinlikler

Proje kapsamında, Bakanlığa bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda öğrenciler, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk projelerine aileleriyle birlikte katılacaklar. Böylece, okul-aile ilişkisi güçlendirilecek, aileler çocuklarıyla daha derin bağlar kurma fırsatı bulacak.

Gönüllülük Esasına Dayanan Etkinlikler

Proje dahilinde gerçekleştirilecek etkinlikler, gönüllülük esasına dayalı olarak planlanacak ve öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak belirlenecek. Hedef, her öğrencinin en az bir sanat ya da spor dalında beceri kazanmasını sağlamak.

Etkinlikler Kurulu Oluşturulacak

Öğrencilerin katılacağı etkinliklerin planlanması için okullarda 'Ailemle Eğitim Yolculuğum Etkinlikler Kurulu' oluşturulacak. Bu kurul, öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği ve gönüllü velilerle işbirliği yaparak etkinlikleri yürütecek.

Maddi Yük Olmadan Eğlenceli Aktiviteler

Faaliyetler, velilere maddi yük getirmeyecek şekilde tasarlanacak. Projenin başarıyla yürütülmesi için ayrıca bir kılavuz hazırlandığı da bildirildi.

Çeşitli Etkinlik Önerileri

Kılavuzda, "Ailemle Kitap Okuyorum, Ailemle Spor Yapıyorum, Ailemle Sahnedeyim, Ailemle Okul Günü, Ailemle Doğa Günü, Ailemle Sanat Günü, Aileler Yarışıyor ve Tecrüben Yol Göstersin" gibi öğrencilerin katılabileceği çeşitli etkinlik önerileri yer alıyor.

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