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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, TDV'nin Pakistan'daki Kurban Organizasyonunda

Rıza Kayaalp, TDV'nin Pakistan'daki kurban kesim organizasyonuna katıldı ve hayır çalışmalarına destek verdi.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 15:49
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, TDV'nin Pakistan'daki Kurban Organizasyonunda

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, TDV'nin Pakistan'daki Kurban Organizasyonuna Katıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlediği vekaletle kurban kesim organizasyonuna katıldı.

TDV tarafından Pakistan'ın 14 bölgesinde, 16 ayrı noktada toplam 4 bin 500 büyükbaş kurban kesilerek 31 bin 100 hisse ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu kapsamda, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mardan bölgesinde gerçekleştirilecek kesimler öncesinde, kurbanlık hayvanlar veterinerler ve TDV görevlileri tarafından sağlık, kilo ve İslami şartlara uygunluk açısından tek tek kontrol edildi. Kontrollerde milli güreşçi Rıza Kayaalp de hazır bulundu.

Yaklaşık 10 yıldır TDV'nin gönüllüsü olarak çeşitli ülkelerde kurban faaliyetlerine katıldığını belirten Kayaalp, "Türkiye Diyanet Vakfı ile milletimizin emanetlerini Pakistan'daki kardeşlerimize ulaştırmak için buradayız. Burada kesilecek tüm kurbanlar büyük bir titizlikle ve İslami hassasiyetlerle kontrol ediliyor. Rabbim kurban ibadetlerimizi kabul eylesin," dedi.

Daha önce Tanzanya, Kırgızistan ve Bosna Hersek gibi ülkelerde de gönüllü olarak görev yaptığını kaydeden Kayaalp, Pakistan'da Türkiye'ye karşı büyük bir sevgiyle karşılandıklarını ifade etti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Pakistan'ın Hayber Pahtunhva...

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki vekaletle kurban kesim organizasyonuna katıldı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mardan bölgesinde gerçekleştirilecek kesimler öncesinde, kurbanlık hayvanlar veterinerler ve TDV görevlileri tarafından sağlık, kilo ve İslami şartlara uygunluk açısından tek tek kontrol edildi. Kontrollerde milli güreşçi Rıza Kayaalp de hazır bulundu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Pakistan'ın Hayber Pahtunhva...

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki vekaletle kurban kesim organizasyonuna katıldı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mardan bölgesinde gerçekleştirilecek kesimler öncesinde, kurbanlık hayvanlar veterinerler ve TDV görevlileri tarafından sağlık, kilo ve İslami şartlara uygunluk açısından tek tek kontrol edildi. Kontrollerde milli güreşçi Rıza Kayaalp de hazır bulundu.

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