Milli Hücumbot'un İlk Bloku İstanbul'da Kızağa Alındı

Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk denizcilik tarihinde yeni bir dönüm noktasına imza attı.

Tören ve proje

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için STM ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Hücumbot Projesi kapsamında üretilen ilk blok, geminin inşa edileceği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle kızağa alındı.

Gemi inşasında kritik bir aşama olarak kabul edilen "blok koyma (omurga koyma)" töreni, geminin gövdesinin ilk parçasının yerleştirilmesiyle inşa sürecinin resmen başladığını simgeliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

"Tasarımı tamamen STM mühendislerine ait olan Milli Hücumbot'umuzun inşa sürecinde, ilk sac kesiminin ardından ilk blokumuzu da kızağa aldık. Bu proje, yalnızca yeni bir platformun üretimi değil, Türkiye’nin kendi hücumbotunu tasarlayıp inşa edebilen bir ülke konumuna yükselmesinin simgesi anlamına geliyor. Özgün tasarımı, yüksek yerlilik oranı, modern silah sistemleri ve üstün denizcilik kabiliyetleriyle Milli Hücumbot'umuz, Mavi Vatan’daki caydırıcılığımıza güç katacak."

Proje takvimi

Söz konusu proje kapsamında SSB ile STM arasında ilk hücumbotun inşasına yönelik sözleşme 9 Eylül 2024 tarihinde imzalandı. İnşa süreci 2025 yılında başladı ve 8 Temmuz 2025'te ilk sac kesimi gerçekleştirildi. STM, Türkiye’nin Milli Hücumbot modelini ilk kez IDEF 2025 fuarında tanıttı.

Teknik özellikler ve silah sistemleri

Milli Hücumbot, suüstü harbi görevlerinde uzun menzilli güdümlü mermilerle taarruz yapabilecek, fırkateyn ve helikopterlerle koordineli operasyon icra edebilecek. Gemi, yüksek sürat ve manevra kabiliyetiyle donatılırken, sığ sularda görev icra etme ve düşük radar iziyle görünmezlik avantajı sağlayacak. Mümkün olan en yüksek yerlilik oranıyla inşa edilecek.

Gemi ölçüleri: 68 metre tam boya, 9,3 metre azami ene, yaklaşık 700 ton deplasmana ulaşabiliyor. Azami hızı 39+ knot, intikal hızı 20 knot, seyir menzili asgari 800 deniz mili. Gemide 36 personel için yaşam alanı bulunuyor.

Silah ve sistemler: 76 mm baş top, satıhtan satha güdümlü mermi sistemi, yakın hava savunma sistemi, uzaktan kumandalı stabilize makineli silah sistemleri, chaff/dekoy sistemleri, savaş yönetim sistemi, 3B arama radarı, elektronik harp sistemi ve kızılötesi arama takip sistemi ile donatılacak. Ana tahrik sistemi dört dizel motor ve yönlendirilebilir su jetlerinden oluşacak.

