Milli İstihbarat Akademisi'nden Yeniden Yayın: Casuslardan Korunma

Casuslardan Korunma Kitapçığı Yeniden Yayınlandı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 1928 yılında hazırlanan ve halkı casusluk tehditlerine karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan 'Casuslardan Korunma' başlıklı Osmanlıca yayını, Latin harflerine aktararak yeniden yayımladı.

MİA'nın Açıklaması

MİA'dan yapılan açıklamada, 'Casuslardan Korunma' adlı kitapçığın, Harbiye Mektebi Tabiye muallimlerinden Binbaşı Sami tarafından kaleme alındığı ve Dr. Serhat Aslaner tarafından yeniden hazırlandığı belirtildi. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde oluşan tehditlere karşı bir rehber niteliğindeki kitapçık, Türk milletinin yabancı ülkelerin açık ve örtülü operasyonlarına karşı farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Toplumsal Bilinç ve Farklılık

Yayımlanan kitapçığın, sade bir dil ile kaleme alındığı ve geniş halk kitlelerine ulaşmayı amaçladığı ifade edildi. Ayrıca, bu çalışmanın, halkın yabancı servislerin istihbarat faaliyetlerine karşı direncini artırmayı ve kritik bilgilerin yanlış ellere geçmesini engellemeyi hedefleyen bir iletişim kampanyası olduğu vurgulandı.

Dikkat Çeken Kesitler

Kitapçıkta yer alan dikkat çekici kesitlerde, casusluk yöntemlerine karşı nasıl davranılması gerektiği ele alınıyor. Örneğin:

Soru: Casuslara karşı nasıl davranırsın?

Cevap: Bunlarla uğraşmak çok güçtür. Casuslar tıpkı yedi başlı su aygırları gibidir. Bunun için bu gibilerle ancak hükümetimizin yaptığı muntazam teşkilatla karşı gelinebilir.

Takdim Bölümü

Kitapçığın 'Takdim' bölümünde Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse'nin değerlendirmeleri de yer alıyor. Köse, dönemin koşullarına uygun bir içerikte hazırlanan bu metnin, geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediğini belirtiyor.

Kitapçığın İçeriği

'Casuslardan Korunma', 'Casuslar Nasıl Adamlardır ve Vazifeleri', 'Boşboğazların Casuslara Hidmeti ve Vatana Zararları', ve 'Boşboğaz ve Casuslarla Uğraşılması' başlıklı üç bölümden oluşuyor. Kitapçığın dijital sürümüne, MİA'nın sosyal medya hesabından erişmek mümkün.