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Milli Judocu Emre Yazgan, Erzurum'daki Çığ Faciasında Hayatını Kaybetti

Erzurum'daki çığda hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan, Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:58
Milli Judocu Emre Yazgan, Erzurum'daki Çığ Faciasında Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ felaketi sonucunda yaşamını yitiren milli judocu Emre Yazgan, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesi'nde toprağa verildi.

Cenaze töreni, Kocaeli'deki bir merasim sonrasında uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilen Yazgan'ın cenazesinin, Yukarıköy Mahallesi'nde bulunan Yukarıköy Merkez Camine getirilmesiyle başladı.

Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazına baba Fatih, anne Gülcan, sporcunun ikizi Yunus Yazgan ile birlikte Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu ve sporcu arkadaşları katıldı.

Genç judocunun cenazesi, namazın ardından aynı bölgede bulunan aile mezarlığında defnedildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Camiamız için en acı günlerden biri" olduğunu belirterek, Yazgan'ın disiplinli ve saygılı bir sporcu olduğunu vurguladı. Huysuz, "İki gündür çok zor günler geçiriyoruz. Hem camia hem aile olarak bu olaydan beri bir aradayız. En acısı bugün. Cenaze namazını dün Kocaeli'nde kıldık ama bugün kardeşimizi toprağa veriyoruz. İnşallah şehitlik mertebesi kendisine nasip olur," dedi.

Kocaeli TOHM judo takımının, Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa kampı sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda yaşamını yitiren milli sporcu Emre Yazgan...

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda yaşamını yitiren milli sporcu Emre Yazgan, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Fatih Yazgan, taziyeleri kabul etti.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda yaşamını yitiren milli sporcu Emre Yazgan...

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda yaşamını yitiren milli sporcu Emre Yazgan, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Fatih Yazgan, taziyeleri kabul etti.

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