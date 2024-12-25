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Milli Mücadele'nin İlk Gazetecisi Abdurrahman Peşaveri İslamabad'da Anıldı

Abdurrahman Peşaveri, Milli Mücadele'yi duyuran önemli gazetecilerden biri olarak İslamabad'da anıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:35
Milli Mücadele'nin İlk Gazetecisi Abdurrahman Peşaveri İslamabad'da Anıldı

Abdurrahman Peşaveri İslamabad’da Anıldı

Milli Mücadele döneminde önemli bir rol üstlenen gazetecilerden Abdurrahman Peşaveri, İslamabad’da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle anıldı. Peşaveri, bu tarihteki fedakarlıkları ve gazetecilik faaliyetleriyle tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Etkinlikte Antika Gazeteler Sergilendi

Etkinlik kapsamında, Peşaveri’nin yazdığı ve dönemin önemli olaylarını belgeleyen çeşitli antika gazeteler sergilendi. Geçmişin hatırlanması ve Peşaveri’nin katkılarının vurgulanması adına düzenlenen bu sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Katılımcılar Duygusal Anlar Yaşadı

Pek çok kişi, Abdurrahman Peşaveri’nin anısına saygı duruşunda bulunarak, onun gazetecilik anlayışının önemini ve cesaretini dile getirdi. Organizasyonun düzenleyicileri, bu tür etkinliklerin, tarih bilincinin güçlenmesi adına büyük fayda sağladığını belirtti.

Abdurrahman Peşaveri, Milli Mücadele’yi duyuran ilk gazetecilerden biri olarak, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine olan katkılarıyla her zaman hatırlanacak.

Anadolu Ajansının (AA) ilk muhabirlerinden, Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi Abdurrahman...

Anadolu Ajansının (AA) ilk muhabirlerinden, Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi Abdurrahman Peşaveri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen sempozyumla anıldı. Peşaveri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü İslamabad Ofisi organizasyonuyla Urduca Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda yad edildi. "Abdurrahman Peşaveri: Türkiye ve Pakistan arasında kültürel ve tarihi bağların bir sembolü" başlıklı sempozyuma, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (sol 2), Urduca Geliştirme Merkezi Müdürü Dr. Muhammed Selim Mazhar (sağ 2), Abdurrahman Peşaveri'nin torunu Muhammed Salim Can (solda) ile İslamabad'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) ilk muhabirlerinden, Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi Abdurrahman...

Anadolu Ajansının (AA) ilk muhabirlerinden, Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi Abdurrahman Peşaveri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen sempozyumla anıldı. Peşaveri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü İslamabad Ofisi organizasyonuyla Urduca Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda yad edildi. "Abdurrahman Peşaveri: Türkiye ve Pakistan arasında kültürel ve tarihi bağların bir sembolü" başlıklı sempozyuma, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (sol 2), Urduca Geliştirme Merkezi Müdürü Dr. Muhammed Selim Mazhar (sağ 2), Abdurrahman Peşaveri'nin torunu Muhammed Salim Can (solda) ile İslamabad'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

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