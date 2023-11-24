Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Açıklandı: Çeyrek, Yarım ve Tam Bilet Kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiye, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tamamen dağıtılacak. Bilet payı gözetmeksizin, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak bölüşülecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar sürecek.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com’da duyurulacak.





ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET FİYATLARI NE KADAR?

1 Ocak günü gerçekleştirilecek çekilişte şansını denemek isteyenler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satışa sunulacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman yapılacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi yapılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satışa sunulacak.