Milli S/İHA'lar Art Arda Kalktı: TB3, KIZILELMA ve AKINCI'den 3 Kritik Test

Baykar'ın Bayraktar TB3, KIZILELMA ve AKINCI S/İHA'ları art arda kalkış yapıp atış, iniş-kalkış ve operasyonel sorti testlerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 00:13
Baykar tarafından gerçekleştirilen seri testlerde, milli insansız hava araçları Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI art arda havalandı ve üç ayrı görevi başarıyla icra etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile şirketin sosyal hesaplarından yapılan paylaşımlarda test uçuşlarına dair görüntü ve bilgiler yer aldı.

Testlerin öne çıkan sonuçları

Bayraktar TB3 testlerinde atış kabiliyeti gözler önüne serildi, bu platformun harekât yetenekleri bir kez daha teyit edildi.

Bayraktar KIZILELMA için gerçekleştirilen testlerde ise iniş-kalkış manevraları üzerinde yoğunlaşıldı; geliştirme süreci devam eden platformun performansı dikkat çekti.

Bayraktar AKINCI ise operasyonel sorti uçuşlarıyla sahadaki görev profilini gösterdi. Haberde belirtildiği üzere Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI güvenlik güçlerinin envanterine girerken, Bayraktar KIZILELMA'nın gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor.

İtalyan heyeti testleri izledi

Test uçuşlarını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile birlikte izleyen heyet arasında İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto ve Leonardo S.p.A'dan Simone Ungaro ile Carlo Gualdaroni yer aldı.

Heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret ederek Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın test uçuşlarını takip etti.

