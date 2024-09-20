Milli Savunma Bakanı Güler, ASEAN Ülkeleriyle İşbirliğini Vurguladı

Türkiye-ASEAN İlişkileri Güçleniyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul ederek önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Türkiye'nin jeostratejik konumuna dikkat çekerek, bu bağlamda deniz güvenliği, terörle mücadele gibi alanlarda ASEAN ülkeleriyle işbirliğinin artması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Bakan Güler: "Üç kıtayı birleştiren Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir köprüdür."

ASEAN büyükelçilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Güler, Türkiye'nin 2015 yılında Sektörel Diyalog Ortaklığı Statüsü elde etmesinin, bu ilişkilerin güçlenmesinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Gelecek Vizyonu

Güler, ASEAN ile işbirliğinin genelde ekonomik ve sosyokültürel alanlarda yoğunlaştığını fakat gelecekte askeri işbirliklerinin de önem kazanacağına işaret etti.

Ülkeler Arası İlişkiler

Endonezya, Filipinler, Kamboçya ve Malezya ile olan ilişkileri örnek veren Güler, bu ülkelerle savunma sanayisi ve ticaret alanlarında yürütülen verimli işbirliklerini vurguladı.

Bakan Güler: "ASEAN ülkeleriyle daha fazla işbirliği yapabileceğimizi umuyoruz," diyerek, bölgenin küresel jeopolitiğin merkezinde yer aldığını söyledi.