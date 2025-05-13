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Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'da Hasanov ile Görüştü

Bakan Güler, Azerbaycan'da Savunma Bakanı Hasanov ile ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 16:10
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'da Hasanov ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Güler, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

İkili İşbirlikleri Görüşüldü

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Güler'i askeri törenle karşıladı. İki bakan arasında gerçekleşen önemli görüşmede, savunma ve güvenlik alanlarındaki ikili işbirliği ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Şehitlik Ziyaretleri

Bakan Güler, temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Daha sonra 20 Ocak şehitlerinin anısına düzenlenen törenle Bakü Şehitler Hıyabanı'nda bulunan Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk sundu.

Ayrıca, Güler, Bakü Türk Şehitliğini ziyaret ederek temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı da ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la (solda) görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la (solda) görüştü.

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