Milli Savunma Bakanı Güler'den Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'ya Ziyaret

Milli Savunma Bakanı'nın Önemli Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı ziyaret etti. Bu ziyarette, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu da yer aldı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu önemli ziyaretin detaylarına değinildi. Ziyaretin, askeri iş birliği ve birlikteliği pekiştirme amacı taşıdığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nu ziyaret etti.