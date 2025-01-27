DOLAR
35,73 -0,14%
EURO
37,62 -0,36%
ALTIN
3.165,36 0,48%
BITCOIN
3.578.115,6 4,6%

Milli Savunma Bakanı Güler'den Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'ya Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı'yı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:30
Milli Savunma Bakanı Güler'den Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'ya Ziyaret

Milli Savunma Bakanı'nın Önemli Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı ziyaret etti. Bu ziyarette, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu da yer aldı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu önemli ziyaretin detaylarına değinildi. Ziyaretin, askeri iş birliği ve birlikteliği pekiştirme amacı taşıdığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nu ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da Türk Turistlere Şiddet Uyguladı
2
AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleştirildi
3
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Tekgıda-İş Ziyareti
4
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı ile Gazze ve Suriye'yi Görüştü
5
Kartal'da İnşaat Çalışması Sonucu 7 Katlı Bina Tahliye Edildi
6
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Hayatını Kaybetti
7
AK Parti MKYK, Erdoğan Başkanlığında Toplandı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!