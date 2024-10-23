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Milli Savunma Bakanı Güler'den Kararlı Mesaj

Bakan Güler, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:03
Milli Savunma Bakanı Güler'den Kararlı Mesaj

Milli Savunma Bakanı Güler'den Terörle Mücadelede Sert İfadeler

Milli Savunma Bakanı Güler, yaptığı açıklamada, terörle mücadele konusundaki kararlılığını ifade etti. Bakan, 'En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız' dedi.

Acıların Hesabı Sorulacak

Bakan Güler, terör faaliyetlerinden zarar görenler için de önemli bir mesaj vererek, 'Bu yapılanı, acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek.' şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, devletin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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