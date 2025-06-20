Milli Savunma Bakanı Güler, Elazığ'da Savunma Sanayisi Vizyonunu Paylaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'da düzenlenen 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Motor ve Şanzıman Yenileştirme Fabrikası Temel Atma Töreni'nde ülkemizin savunma sanayisinde ulaşılan seviyeyi dünya kamuoyuna açıkladı. Güler, "Ülkemizin savunma sanayinde geldiği nokta ve ürünlerimizin etkinliği dünya kamuoyunda ilgi ve gıpta ile takip edilmektedir. Geldiğimiz bu seviye, bizleri heyecanlandırmakta, daha nice projeler için motive etmekte, büyük, güçlü ve kudretli Türkiye yürüyüşümüze güç katmaktadır," dedi.

Yeni Tesisin Önemi ve Beklentileri

Elazığ Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra General Fahri Belen Kışlası'nda temel atma törenine katılan Güler, Türkiye'nin artık kendi silahını tasarlayıp üretme kapasitesine sahip olduğunu ve bu ürünleri birçok ülkeye ihraç ettiğini belirtti. "Hedefimiz, Türkiye'yi savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biri yapmaktır," dedi.

Yerli ve Milli Savunma Vurgusu

Bakan Güler, yerli savunma sanayi ürünleri ile donatılmış etkin bir orduya sahip olmanın şart olduğunu belirterek, "Savunma sanayinde ulaştığımız noktayı yeterli görmüyor, bunu sürekli daha yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerlilik ve millilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Şehrin Ekonomisine Katkı

Yeni tesisin sadece askeri ihtiyaçları karşılamayacağını, aynı zamanda Elazığ’ın ekonomisine de canlılık getireceğini ve istihdam ile sanayi altyapısına katkı sağlayacağını belirten Güler, tesisin orduya katacağı değere dikkat çekti. "Elazığ'ımıza kazandırdığımız bu önemli tesis, ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra şehrimizin ekonomisine de canlılık getirecek," dedi.

Tesisin Teknik Özellikleri ve Hedefleri

Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, tesisin motor ve şanzıman yenileştirme faaliyetleri konusunda yüksek standartlarda hizmet vereceğini ifade etti. İlk etapta yıllık 1400 motor ve şanzımanın yenilenmesi hedeflenirken, ileride bu sayının yıllık 5 binin üzerine çıkması planlanıyor.

Güler, konuşmasının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anarak, hayatta olan gazilere de teşekkürlerini sundu. "Bu tarihi süreçte 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize ulaşmak için hep birlikte yorulmadan çalışacağız," dedi.

Bakan Güler, ardından protokol üyeleri ile birlikte fabrikanın temelini atmak üzere butona basarak, yatırımın startını vermiş oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'da 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Motor ve Şanzıman Yenileştirme Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Güler, programda konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'da 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Motor ve Şanzıman Yenileştirme Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Güler, programda konuşma yaptı.