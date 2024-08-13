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Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Büyükelçisi'ni Ağırladı

Bakan Güler, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:33
Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Büyükelçisi'ni Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Güler'in Kabulleri Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ile bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Bakan Güler'in gerçekleştirdiği bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kabul sırasında çekilen fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.

Bu tür görüşmelerin, uluslararası işbirlikleri ve savunma alanında stratejik iş birlikleri açısından büyük önemi bulunuyor.

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