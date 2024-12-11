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Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Al Mathkor'u Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Al Mathkor'u kabul etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:55
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Al Mathkor'u Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Önemli Kabul

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al Mathkor'u Ankara'da kabul etti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki askeri iş birliklerini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Al Mathkor'un Bakan Güler ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına yer verildi. Ayrıca, kabul sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi. Bu tür görüşmelerin, Türkiye ve Irak arasındaki askeri sanayi iş birliğini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

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