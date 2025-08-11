Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Bakanı Damka ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Damka ile Milli Savunma Bakanlığında önemli bir görüşme yaptı.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili net bir bilgi paylaşılmasa da, iki Bakanın bölgesel iş birliği ve kalkınma konularında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bu tür toplantıların, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

