Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Bakanı Damka ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 12:37
Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Bakanı Damka ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Damka ile Milli Savunma Bakanlığında önemli bir görüşme yaptı.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili net bir bilgi paylaşılmasa da, iki Bakanın bölgesel iş birliği ve kalkınma konularında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bu tür toplantıların, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmî ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmî ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

