Milli Savunma Bakanı Güler, SAHA EXPO 2024 Fuarı'nda İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler, SAHA EXPO 2024’e Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuar Detayları

Bakan Güler, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı gezerek, sergilenen teknoloji ürünlerini inceledi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)'nın destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında gerçekleştirildi.

Başkanlar ile Birlikte

Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da eşlik etti.

Fuar, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki yeniliklerin sergilendiği önemli bir platform olarak öne çıkıyor.