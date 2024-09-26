Milli Savunma Bakanı Hakkari'de Gençlerle Buluştu

Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de Gençlerle Buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Engelliler Koordinasyon Merkezi Ziyareti

Bakan Güler, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada düzenlenen kursları inceledi. Dernek üyelerinin faaliyetlerini gözlemleyerek destek verdi.

Usta Öğreticilerle Buluşma

Daha sonra İş Geliştirme Merkezi'ne giden Güler, usta öğreticilerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Deneyap Atölyesinde Öğrencilerle Sohbet

Gençlik Merkezi'nde Deneyap Atölyesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelen Bakan, onların taleplerini dinleyerek projeleri hakkında bilgi aldı.

Sporcular ve Esnaf Ziyareti

Merkezdeki sporcular ve kursiyerlerle de görüşen Güler, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda "3 Kademe İl Yönetim Kurulu Toplantısı"'na katıldı. Ziyaretleri sırasında Bulvar Caddesi'ndeki esnafları da ziyaret ederek, kent sakinleri ile sohbet etti.

Bakan Güler'e Eşlik Eden İsimler

Bakan Güler'e bu ziyaretlerinde Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya gibi isimler eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, gençlerle bir araya geldi. Güler, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, üyelerle fotoğraf çektirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, gençlerle bir araya geldi. Güler, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, üyelerle fotoğraf çektirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, gençlerle bir araya geldi. Güler, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, üyelerle fotoğraf çektirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, gençlerle bir araya geldi. Güler, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, üyelerle fotoğraf çektirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, gençlerle bir araya geldi. Güler, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, üyelerle fotoğraf çektirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, gençlerle bir araya geldi. Güler, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, üyelerle fotoğraf çektirdi.