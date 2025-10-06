Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da: Resmi Temaslara Başladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da

Doha'da resmi temaslar ve karşılama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Katar'a gitti.

Bakanlığın açıklamasına göre, Doha'ya gelişinde kendisini karşılayanlar arasında Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al‑Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Bülent Kasım, Katar Ankara Ataşesi Tuğgeneral Abdülaziz Al Sulaiti, Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Özgür Özkan ile diğer yetkililer yer aldı.

Karşılama töreninin ardından Bakan Güler, Doha Büyükelçiliğine geçerek Büyükelçi Mustafa Göksudan yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

