Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Valiler Buluşması'nda Tecrübelerini Paylaştı

Milli Savunma Bakanı Güler, Valiler Buluşması'na Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye genelindeki 81 ilden gelen valilerin katıldığı Valiler Buluşması'na katılarak tecrübelerini paylaştı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, etkinlik Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmasını Cevdet Yılmaz Yaptı

Toplantının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya moderatörlüğünde düzenlenen ilk oturumda, Yaşar Güler'in yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

Bakan Güler, valilere çeşitli konularda deneyimlerini aktarırken, toplantının verimli geçmesi ve katılımcılara fayda sağlaması hedeflendi.