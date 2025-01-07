DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,83 -0,34%
ALTIN
3.009,97 -0,69%
BITCOIN
3.565.710,25 1,12%

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Valiler Buluşması'nda Tecrübelerini Paylaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Valiler Buluşması'nda 81 ilden gelen valilere deneyimlerini aktardı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:32
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Valiler Buluşması'nda Tecrübelerini Paylaştı

Milli Savunma Bakanı Güler, Valiler Buluşması'na Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye genelindeki 81 ilden gelen valilerin katıldığı Valiler Buluşması'na katılarak tecrübelerini paylaştı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, etkinlik Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmasını Cevdet Yılmaz Yaptı

Toplantının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya moderatörlüğünde düzenlenen ilk oturumda, Yaşar Güler'in yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

Bakan Güler, valilere çeşitli konularda deneyimlerini aktarırken, toplantının verimli geçmesi ve katılımcılara fayda sağlaması hedeflendi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DSÖ: Çin'de Solunum Yolu Hastalıkları Kış İçin Olağan Seviyelerde
2
Kırşehir'deki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi
3
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
4
Denizli'de Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtımı
5
Karaman'da Market Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı
6
Esenyurt'ta Engelli Çocuğa Şiddet: 3 Şüpheli Yakalandı
7
Edirne'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor